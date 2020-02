At keserken yakalanan baba-oğul: Satmayacaktık, yiyecektik

Kayseri'de kırsalda bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. At kesen baba-oğul, kendilerini "Atları yiyecektik" diyerek savundu. Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğulun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor. Kayseri'nin İncesu İlçesi Dokuzpınar ile Hanyeri köyleri ve Hacılar'ın Hörmetçi ile Karpuzseki arasında bir mevkinde Kırgızistan uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğulu at keserken suçüstü yakaladı. Baba-oğul, savunmasında kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.