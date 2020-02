Adana Büyükşehir Belediyesinin at arabalarını yasaklaması, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere Adana kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Ancak kararın ardından iki Adanlı yasağı at arabasını kanaldan yürüterek deldi. Belediye'nin at arabalarını şehir içinde yasaklaması yasaklaması üzerine, iki kişinin at arabasıyla kanalda gezdiği görüldü. Adana Belediyesi'nin resmi hesabıysa bu görüntüleri "Kanalda da yasak" diyerek paylaştı.