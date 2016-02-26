Astronotların 'maymun' şakası

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlardan komutan Scott Kelly'nin kostüm giyerek mesai arkadaşı Tim Peake'e yaptığı şaka görüntülere yansıdı. Scott Kelly, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gorilla kostümü giyerek Tim Peake'i istasyonda kovalıyor. Yerçekiminin olmadığı ortamda yaşanan kovalamaca izleyenlerin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotların eğlenmek için neler yaptığını ortaya koydu. Görüntüleri Twitter hesabından yayınlayan Kelly, amacının 1 yıl süren görevi sonrası dünyaya dönüşünü kutlamak olduğunu takipçileriyle paylaştı.