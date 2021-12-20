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Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında skandal gaf!

Güner, "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu karşısında skandal bir gafa imza attı

20 Aralık 2021 14:05

Hürriyet yazarı astrolog Dinçer Güner, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. "Yıla böyle mi gireceğiz" sorusu karşısında Güner, skandal bir gafa imza attı. 
 
Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katıldı. Programda canlı yayına enerjik bir şekilde giriş yapan astrolog Dinçer Güner, "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu karşısında gaf yaptı. 

Program sunucuları Güner'e gülerek canlı yayında olduklarını hatırlatırken, Güner de şaşırarak, "Başladık mı?" diye sordu.

 
gafskandalyeni yılyorumAstrolog Dinçer Güner

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