Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayında skandal gaf!

Hürriyet yazarı astrolog Dinçer Güner, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. "Yıla böyle mi gireceğiz" sorusu karşısında Güner, skandal bir gafa imza attı.

Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katıldı. Programda canlı yayına enerjik bir şekilde giriş yapan astrolog Dinçer Güner, "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu karşısında gaf yaptı.