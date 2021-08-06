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Spor

Aston Villa CEO'su anlattı: 100 milyon sterlinlik bir flaş transferin anatomisi

06 Ağustos 2021 12:35

T24 Dış Haberler

Aston Villa CEO'su Christian Purslow, bu yazın flaş transferi Jack Grealish'in nasıl Manchester City'ye 100 milyon sterline satıldığını anlattı.

Yıldız oyuncuyu kulüpte tutmayı çok istediklerini ifade eden Purslow, Grealish'in Şampiyonlar Ligi futbolu oynamak istediği için Manchester devini tercih ettiğini ifade etti. 

Purslow, geçen sene Grealish'e verdikleri yeni kontratta 100 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli konulduğu, yönetimin kimsenin bu bedeli ödemeyeceğini umduklarını söyledi. Aston Villa CEO'su, Grealish'in kontratı imzalarken bir Şampiyonluklar Ligi takımına gitmesinin önlenmeyeceğine dair de taahhüt istediğini ifade etti. 

Purslow, bu transferden elde ettikleri gelirle Grealish'in çeşitli özelliklerine sahip 3 oyuncu aldıklarını ve bu sayede kadrolarını derinleştirdiklerini ifade etti.

jack grealishtransfer

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