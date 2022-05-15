T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aspor muhabirinin Beşiktaş kadrosundaki isimleri yanlış okuduğu anlar gündem oldu

15 Mayıs 2022 14:12

Beşiktaş'ın kadrosunu sayarken isimleri yanlış okuyan Aspor muhabirinin o anları gündem oldu. 

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, maçta forma giyebilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.

 

Beşiktaş göztepeaspor muhabiribeşiktaş kadro

Diğer Videolar

Sağlık çalışanları Konya Valisi'ni protesto etti

İBB Meclisi'nde çocuk kitabı tartışması: "Pis eller arıyorsa, cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak"

Bahçede havai fişek gösterisi yapmak isteyen aile, yanlışlıkla ortalığı savaş alanına çevirdi

Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Hekim Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki: "İnsanlar nasıl silahla buraya girebiliyor; bunun hesabını kim verecek?"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24