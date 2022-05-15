Aspor muhabirinin Beşiktaş kadrosundaki isimleri yanlış okuduğu anlar gündem oldu

Beşiktaş'ın kadrosunu sayarken isimleri yanlış okuyan Aspor muhabirinin o anları gündem oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, maçta forma giyebilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.