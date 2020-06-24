Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda 2 yıl önce yapılan seçimle geçiş yapılan Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

Sandığa giderken insanların sistemin nasıl olacağı veya işleyeceği hakkında çok fikir sahibi olmadığını belirten Tezkan, "Bildiğimiz şuydu; yürütme bir kişi olacaktı, o bir kişi aynı zamanda devletin başı olacaktı. Ama aynı zamanda partisinin de genel başkanlığını sürdürecekti. Peki devlet nasıl yapılanacaktı? O daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile şekillendi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı olarak kendisini atadı. Yani kendi kendini Varlık Fonunun başına atadı. Önemli kuruluşların yönetim kurulu başkanı oldu. Yani devletin başı, yürütme, partisinin başı ve Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçeli 2 yıl olduğunu hatırlatan Tezkan, "Sorum şu; memnun musunuz?" diye sordu. Tezkan, "Ben memnun olanı görmedim" diye konuştu.