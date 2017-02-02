Aslı Erdoğan: "Aç, polis!" dediler, hayatım değişti

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan 16 Ağustos'ta gözaltına alındı, 19 Ağustos'ta tutuklandı, 29 Aralık'ta tahliye edildi. 136 günü demir parmaklıklar ardında geçti. Gözaltına alınma anından başlayarak yaşadığı süreci, hakkındaki suçlamalarla ilgili düşüncelerini, koğuş arkadaşlarını, korkularını, intihara dair hislerini, Türkiye'deki ifade özgürlüğünün durumuna ve nisan ayında yapılması planlanan referanduma dair görüşlerini BBC Türkçe'yle paylaştı. Erdoğan'ın gözaltına alındığı anları şu sözlerle anlattı: "Öğlen saat 3 gibiydi. Uyuyordum. Bir tek cümleyle hayatım değişti: "Aç, polis!" diyen bir ses... Fırladım yataktan, kapının deliğinden baktım. Televizyonda gördüğümüz gibi kapkara bir figür, çelik yelek, maske... Bir dakika, giyineyim," dedim. "Aç, kıracağız," dediler. Bir dakika bile vermediler giyinmem için. Ben de daha da germemek için durumu o halde açtım." 10-12 kişilik özel harekat içeriye daldılar çelik yelekleriyle. Biri otomatik silahı göğsüme dayadı ve 'Kımıldama, teslim ol' dedi. Ben bütün bu süre zarfında ellerim havada duruyordum. Bu arada ev çevrelenmiş, kuşatılmış. Keskin nişancılar yerleştirilmiş, komşulara cama çıkmayın denilmiş. Toplamda 70 kadar kişi vardı tahmin ediyorum. Çok kalabalık geldiler. Çok aşırıydı."