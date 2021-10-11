Aslı Aydıntaşbaş: Türkiye tehlikeli bir yalnızlık içinde, 2022, içeride ve dışarda zor geçecek; Türkiye’nin muhatapları, ‘ne olacak’ diye 2023’ü bekliyor

Türkiye’nin dış politikadaki kararlarını ve Rusya ile yaşadığı yakınlaşma ile birlikte ABD ile ilişkilerinin geleceğini değerlendiren gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye’nin tercihleri ile birlikte ‘tehlikeli bir yalnızlık’ içinde olduğunu söyledi. ABD’nin Suriye’den çekilme planını Rusya ile diyalog kurarak yürüteceğini, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ABD ve Fransa ile birlikte hareket edeceğini, Türkiye’nin Rusya ile kurduğu ilişkilerin ABD’de tarafından olumlu karşılanacağını dile getiren Aydıntaşbaş, 2022’nin Türkiye için içerde ve dışarda zor bir yıl olacağını söyledi. Aydıntaşbaş, “Türkiye de bölge de bir yol ayrımında , Türkiye’nin muhatapları 2023’te ne olacak diye bekleme modunda” dedi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin dış politikasını, Rusya-Türkiye yakınlaşmasının ABD ile ilişkilere yansımasını, Yunanistan ile Fransa arasında yapılan askeri anlaşmanın Doğu Karadeniz'de Türkiye için ne anlama geldiğini, Ankara'nın savrulan dış politikasıyla 2023'e giden yolda Türkiye'yi bekleyen riskleri Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Suriye’de Rusya tarafından Türkiye destekli muhaliflere saldırılar olduğunu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yalnız bırakıldığını söyleyen Aydıntaşbaş, “ 2022 gerçekten içerde ve dışarda karanlık senaryolara açık bir yıl. Birkaç aydır dış politikada normalleşme adımlarında bahsediyoruz bütün bunlar iyi şeyler çünkü Türkiye’nin bölgesel yalnızlığının ne kadar büyük bir yük haline geldiğinin hepimiz farkındayız. Fakat benim gördüğüm bütün bu normalleşme adımları son derece kırılgan. Kimse ciddi anlamda stratejik olarak türkiye ile ciddi bir angajmana girme kararı vermiş değil. Yunanistan da buna dahil. Gördüğüm kadarıyla bu normalleşme adımları taktiksel. Türkiye ile ciddi anlamda bir barış ve stratejik bir yol arama rafa kalkmış durumda. Bence Türkiye’nin muhatapları bölgesel rakipleri ve komşuları 2023’ü bekliyor. 2023’te Türkiye’de nasıl bir sonu çıkacağını bekliyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin sadece ABD ile değil Rusya ile ilişkilerinde kırılgan olduğunu dile getiren Aydıntaşbaş, Türkiye’nin 2 yıl önce Rusya ve ABD ile Fırat’ın doğusu ve İdlib konularında anlaşma imzaladığını ve bu anlaşmaların çiğnendiğini hatırlatarak “Bunlar hayr-ı alamet değil. Suriye’nin önümüzdeki 1 yıl gerek İdlib’de gerek Fırat'ın doğusunda olsun mevcut sükuneti koruyabileceğinden emin değilim. Doğu Akdeniz’de de Türkiye’nin yalnızlığı söz konusu. Kasım ayında Kıbrıs açıklarında uluslararası şirketler tekrar petrol arama faaliyetlerine başlıyor. Türkiye ne yapacak? Diğer taraftan da Fransa ve Yunanistan arasındaki askeri ittifakın yeni boyuta geldiğini görüyoruz. Türkiye buna nasıl cevap verecek? Bütün bunlara baktığımızda 2022 yılının hareketli ve gerilimli bir yıl olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin yalnızlığı ürkütücü bir yalnızlık” diyen Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye’nin dışarda bu kadar sıkıştırılmasının içeri nasıl yansıyacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Türkiye’nin haklı olduğu bir çok konuda var onu da teslim etmek gerekiyor. Haklı iken haksız bir duruma düştü bunu da kabul etmek lazım. Bu sıkıştırma hamlelerinin iç politikaya yansıması ayrı bir seviye çıkması, tarihi bir yol ayrımı demek. Umarım her şeye rağman Ankara, stratejik hedefleri ile denge oyununa devam eder. Türkiye’nin denge oyunu dışında bir şansı yok. Türkiye’nin batıdan kopma gibi bir şansı yok. Ne toplumsal ne ekonomik olarak batıdan kopuşu kaldırmak mümkün değil” dedi.

Aydıntaşbaş, Yunanistan’ın dahi 2023’te ne olacak diye beklediğini ifade ederek “Türkiye ile ilgili uluslararası kamuoyunda son derece zehirli bir imaj oluştu. Bu imaj Suudi Arabistan kralına telefon etmekle yatırımcıları yatırıma davet etmekle düzelmiyor. Bu yalnızlık demokrasiden sapma ile ilgili. Türkiye’nin kendi içinde de normalleşmesi dışarıyla da normalleşmesinin önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.