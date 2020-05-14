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Yüzleri kapalı, askeri üniformalı, silahlı gruptan tehdit: Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın kılına zarar gelirse bir gece Gazi Mahallesi'nde hesap sorulur

14 Mayıs 2020 10:55

Kimliği bilinmeyen askeri üniformalı silahlı kişiler sosyal medyada yayınlanan bir video ile tehditler savurdu. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesine yönelik saldırıların ardından görevinden alınan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan'ın sosyal medyadan tehdit  edildiğini söyleyen grup, "Ülkemizin 57'inci alayı olan ülkü ocaklarının ve onun herhangi bir bireyinin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır" dedi. 

Nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen videoda üzerinde askeri üniforma, yüzlerinde maske ve ellerinde ağır silahlar olan kişiler, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'na yönelik tehditlere cevap vereceklerini belirterek, "Nefsi müdafa olursa Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın görünmeyen orduları kardeşleri var. Bir gece gelir Gazi Mahallesi'nde, Irakta, Rakka'da her neredeyseniz orada hesap sorulur" ifadelerini kullandı.  

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