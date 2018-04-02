Askeri kamuflajla Hatay'a giden Mustafa Sandal: Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine canını dişine takan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır hattındaki askerlere kamuflaj kıyafetleriyle seslendi. Erdoğan'ın yanında, askere destek vermek üzere sınır hattına gelen ünlüler de vardı. Askeri kamuflajla Hatay'a gelen Mustafa Sandal ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.