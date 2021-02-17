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Askeri darbeyi protesto eden Myanmarlılar 'bozuk araba' hareketi başlattı

Hareketin amacının, güvenlik güçlerinin ve devlet memurlarının işe gitmesini engellemek olduğu tahmin ediliyor

17 Şubat 2021 20:49

Myanmar’da askeri darbeyi protesto eden halk, 'yol kapatma günü' ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak 'bozuk araba' hareketi başlattı. Hareketin amacının, güvenlik güçlerinin ve devlet memurlarının işe gitmesini engellemek olduğu tahmin edilirken bunun, protestocuların yolunu tıkadığı da söyleniyor.

Yönetime el koyan Myanmar ordusunun internet erişimine izin vermesinin ardından sosyal medya üzerinden 'bozuk araba' hareketi başlatıldı.

​BBC'nin haberine göre, ülkenin en kalabalık şehri Yangon’da binlerce kişi, ana yollara arabalarını kaputu açık halde bırakarak, yolları trafiğe kapattı.

Gösterilerin amacının, güvenlik güçlerinin ve devlet memurların işe gitmesini engellemek olduğu tahmin ediliyor.

BBC Myanmar muhabiri, 'bozuk araba' hareketine bir halk otobüsünün de destek verdiğini ifade etti.

​'Protestocuları da engelliyor'

Öte yandan aktivist Maung Saung Kha, kapatılan yollardan şehir merkezine gitmek isteyen protestocuların da etkilendiğini belirterek, göstericilerin Sule alanında düzenlenecek eyleme ulaşması için 'bozuk araba' hareketinin durdurulmasını istedi.

Sule alanında düzenlenmesi planlanan gösterilerin şu ana kadarki en yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına 'olağanüstü hal' ilan ederken, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Suu Çii'nin gözaltı süresinin bugün dolacağı açıklanmıştı.

Myanmaraskeri darbeprotesto

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