Askeri aracın 85 yaşındaki kadını nasıl ezdiğinin görüntüleri ortaya çıktı

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Deniz Tekin'in haberine göre; görüntülerde, elinde baston bulunan Hazar, PTT şubesi önünde park halindeki zırhlı aracın sol tarafından geliyor. Hazar, aracın önünden geçip tam sağ ön tekerleğini geçeceği sırada araç bir anda hareket ediyor. Bu sırada aracın sağ tarafında bulunan ve aracın Hazar'a çarpacağını fark eden bir yurttaş, zırhlı araca 2 metreye kadar yanaşarak elleriyle aracın içindeki askerlere işaret ederek durmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Buna rağmen durmayan aracın sağ tekerleği altında kalan Hazar, hayatını kaybediyor. Hazar'ı ezen zırhlı araç ise ilerleyerek kameranın görüş açısından çıkıyor.