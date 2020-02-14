Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi

14 Şubat 2020 10:49
Rusya'da bir asker, 14 Şubat Sevgliller Günü'nde (Bugün) sevgilisine 16 adet T-72B3 tipi tankla kalp işareti yaparak evlenme teklifi etti.
Zvezda televizyonunun paylaştığı videoda, Moskova Bölgesi’ndeki Alabino poligonunda iki tank bölüğünün kalp şeklinde dizildiği görülüyor.
Asker, kız arkadaşını tanklarla oluşturduğu ‘kalbin’ merkezine getirerek evlilik teklifi yapıyor. Genç kadın teklifi kabul ediyor.
Olay yerinde bulunan Zvezda muhabiri, çifte düğünlerini yazın yapılacak Tank Biatlonu sırasında yapmayı teklif etti.
Video 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyada viral oldu.
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