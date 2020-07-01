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Asker uğurlamada alt geçidi kapatıp silah attılar

01 Temmuz 2020 12:36

Antalya'da asker uğurlaması sırasında yaşananlar dikkat çekti. Kalabalık konvoy halinde araçlarla ilerleyen iki ayrı grup önce açık alanda sonra alt geçitte yolu kesip silahla havaya ateş ettiler. Cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlattı.

Olay dün gece yaşandı. Asker uğurlamak için konvoy oluşturulan onlarca araç, önce kent merkezinde ana yolu kesip araçlardan inip eğlenirken bu arada silah sesleri duyuldu. gençlerden bazılarının silahla havaya ateş ettiği anlar cep telefonları tarafından kaydedildi.

Ardından yine farklı bir asker uğurlama konvoyu da, kentin farklı bir noktasında bu defa alt geçitte yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti,. bu sırada yine kapalı alan olmasına rağmen gençlerin tabancalarını çıkarıp havaya ateş ettikleri anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Çekilen görüntülerin Antalya hakkında isimli sosyal medya sitesinde yayınlanmasının ardından polis de harekete geçti. Antalya Emniyet müdürlüğü konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı

İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini uyardı.

Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bakanlık yazısında, salgınla mücadelede tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin salgını riskini artıracağı, bu tür faaliyetlerin hâlâ kısıtlama kapsamında olduğu belirtildi.

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