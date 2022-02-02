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Asker eğlencesini balkondan seyreden kadının dans ettiği anlar viral oldu

Müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayan kadın, bir anda sokaktakilerin ilgi odağı oldu

02 Şubat 2022 10:52

İstanbul Bağcılar'da bir kadın asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceyi evinin balkonundan seyrederken müziğin ritmine kendini kaptırıp dans etmeye başladı. Balkonda dans eden kadının o anları sosyal medyada viral oldu. 

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde geçen pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı. Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi.

Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı kimseye aldırmadan dans eden kadın hakkında yorum yaparken, paylaşılan videolar binlerce beğeni aldı.

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