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'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin fragmanı yayınlandı

02 Ocak 2020 13:38

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin fragmanı yayınlandı. Gerçek bir yaşam öyküsünün işlendiği filmin yönetmenliğini Faruk Sorak ve İpek Sorak üstlendi. 

Filmin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen filmin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal
Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango da yer alıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 2, 31 Ocak 2020'de vizyona girecek.

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