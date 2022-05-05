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Asiye Atalay'ın katledildiği sokakta yaşayanlar anlattı: Kız kaç kurtar kendini derken çocuk geri dönüp vurdu

Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun yakalandı

05 Mayıs 2022 15:00

İstanbul-Esenler'de genç bir kadın yine bir erkek tarafından öldürüldü. 19 yaşındaki Asiye Atalay, sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi.

İddiaya göre Atalay, bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, önceki gün Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olayın görgü şahidi Sibel Hastel "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geldi, silahı kafasına dayadı, ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu" dedi.

19 yaşındaki Asiye'nin öldürüldüğü sokakta yaşayanlar o anları anlattı

Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı" diye konuştu.

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Ben de şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldü. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

Sabah gazetesinin haberine göre katil zanlısı Ümit Karakoyun Arnavutköy'de saklandığı adreste yakalandı. 

Ne olmuştu? 

Olay 4 Mayıs akşamı Esenler'de meydana geldi. Asiye Atalay'ı (19) bir süredir rahatsız ettiği öğrenilen bir kişi, kadının yolunu kesti. Saldırgan Atalay'ı başından vurdu.

Asiye Atalay, saldırının ardından hayatını kaybetti. Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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