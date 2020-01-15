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Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

15 Ocak 2020 13:06

Hindistan'da aşırı yüklü bir traktör, başka bir araç tarafından çekilmesi için halatla araca bağlandı, ancak aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.

O anlar kameraya yansıdı. 

Ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana gelen olayın görüntülerinde, yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemiyor. Ön kısmından başka bir araca halatla bağlanan traktör diğer aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrılıyor. 

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