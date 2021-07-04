Aşırı yağış sonrası görüntüler Çorlu'yu hatırlattı: Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edilirken, yağış sonrası görüntüler 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı Çorlu'daki tren kazasını hatırlattı

Ankara ve çevre illerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi. Hattaki menfezler taşıp, raylar sel suları altında kalırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.

Mısra Öz: Bu görüntüyü mahkeme incelesin

Benzer görüntülerin yaşanması, Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’ü isyan ettirdi.

Mısra Öz, “Boşuna konuşup isyan etmiyoruz! Bu görüntüyü mahkeme heyeti de incelesin. İncelesin ki yönetimi “İnsan canı” için sorgulayıp vebal almasın! Bizim canlarımız geri gelmeyecek! Başka canlar yanmasın” dedi. TCDD’ye seslenen Mısra Öz, “Şov yapmayı bırakın! Bilimle ilerleyin!” ifadelerini kullandı.