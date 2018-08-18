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Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar muzlu sütle serinliyor

18 Ağustos 2018 15:50

ADANA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar muzlu süt içerek serinliyor. Merkez Seyhan İlçesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki muzlu süt satışı yapan büfenin yetkilisi Cemal Avcı (27) burada 42 senedir muzlu süt sattıklarını söyledi. Avcı, “Muzlu sütün Adana'da bu kadar sevilmesinin sebebi kentte Adana kebaptan sonra akla gelen ilk lezzet olması” diye konuştu. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından da birçok kişinin muzlu süt içmek için Adana'ya geldiğini söyleyen Avcı, Adana'da bu işi yaptıkları ve kenti tanıttıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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