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Aşırı sıcaklar nedeniyle Mardin’de maskeler yüzlerde değil!

16 Haziran 2020 12:27

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Mardin'de vatandaşların, maskeyi yüze takmak yerine koluna ya da çene altına taktığı görüldü.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından Türkiye’de yeni normalleşme döneminde çok sayıda ilde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Mardin'de sokakta dolaşan vatandaşların çoğunun maskeyi yüzlerinin yerine koluna veya çene altına taktığı görüldü.

Mardin’de yaşayan İdris Demir, sıcaklar yüzünden maske takmakta zorlandıklarını ifade ederek "Maske her zaman takılamaz. Şu an hava çok sıcak, bazen boğuluyoruz. Kimse olmadığı zamanlar biraz çıkarıyoruz" dedi.

5 ilde daha sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takma zorunluluğunun getirildiği il sayısı 42'ye yükseldi

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