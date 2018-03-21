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Aşık Veysel, ölümünün 45'inci yılında Sivas'taki mezarı başında anıldı

21 Mart 2018 18:37

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45'inci yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Doğduğu Sivrialan köyünde, adına müze olarak düzenlenen evde, 21 Mart 1973 tarihinde yaşamını yitiren ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen törene Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in kızı Zekine, oğlu Bahri ve torunu Gündüz Şatıroğlu ile yakınları ve Sivaslılar katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı. Sivas Valisi Gül, Aşık Veysel'in adı geçtiğinde herkesin, kalbinde sıcak bir sevgi hissettiğini dile getirerek, "Aşık Veysel'in ailesine de aynı sevgiyi hissediyorlar. Bunun sebebi şüphesiz tesadüf bir şey değil, Aşık Veysel'in anlattıkları ve Aşık Veysel'in söyledikleri. Aşık Veysel'in insan sevgisi, doğa sevgisi, kardeşliği, barışı, bu millete, bu devlete, bu milletin, bu devletin değerleriyle barışık olması Aşık Veysel'i değil 45 yıl, bin yıl, 5 bin yıl, 100 bin yıl yaşatacak değerlerdir. Bizim milletimiz vefalı millettir, kendisine ihanet etmeyeni, kendisiyle barışık olanı başının üstünde taşır ve taşımıştır. Aşık Veysel'i sevenlerde böyledir" dedi. Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise dedesinin ölümünün 45'inci yıl dönümünde, onun sesine kulak verip, o sesi çoğaltmak üzere bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Aşık Veysel'in, barışçıl ve doğaya aşık biri olduğunu aktaran Şatıroğlu, "Bunu her dizesinde dile getirmişti. Biz bu ülkenin Anadolu'nun, bu kadim toprakların yaşayanları olarak onun gibi ustaların, onun gibi erenlerin, onun gibi bilgelerin sesine daha çok kulak vermeliyiz" diye konuştu.

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