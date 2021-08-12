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Aşı olmayan Covid-19 hastaları yaşadıklarını anlattı: "Bir ay öncesine ışınlasalar, tek yapacağım şey, koşarak aşı olmak olmak"

12 Ağustos 2021 09:34

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören hastalar, aşı olmadıkları için pişman olduklarını söyledi. 

Koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesi, hastanelerdeki yoğunluğun da tekrar artmasına neden oldu. Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden, İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören, ancak aşı olmamış hastalar; yaşadıkları sorunları ve pişmanlıklarını anlattı. 

Koronavirüs hastası veteriner Alp Doğan Öğütlü, "Bana bir şey olmaz demiştim. Şu anki aklımı verseler, bir ay öncesine ışınlasalar, tek yapacağım şey, koşarak aşı olmak olur" dedi. Korona tedavisi süren inşaat işçicisi İrfan Morgül de "Ne pahasına olursa olsun aşı olmak gerek. Bu sıkıntı bilerek çekilmez" diye konuştu. 16 gündür hastanede yatan tekstil işçisi Cuma Örpek ise "Lütfen herkes aşısını olsun, kimse bana bir şey olmasın demesin. Bakın en canlı örneği benim" dedi.

 

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