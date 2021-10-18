Aşı karşıtlarından İzmir'de miting

İzmir'de aşı karşıtları tarafından “Büyük uyanış” adıyla düzenlenen mitingde maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı. "Aşılı-aşısız ayrıştırmaya son", "Mahvettin Koca, çocuklarımıza dokunma" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yuhaladı. Bazı yurttaşlar, aşı karşıtı olmadıklarını, dayatmaları protesto ettiklerini söyledi.

İnsani Mücadele Platformu tarafından düzenlenen miting, İzmir'in Bornova ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. HES kodları sorgulanmayan ve güvenlik araması sonrası miting alanına giren katılımcılar, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.



Katılımcılar, "Yanlışlıkla aşılanan bebeklere ne oldu", "Turiste bulaşmayan virüs", "Köle olmayacağız", "Maske, HES, PCR asla", "Aşılı-aşısız ayrıştırmaya son", "Mahvettin Koca, çocuklarımıza dokunma" yazılı dövizler taşıdı. Birçok konuşmacının görüşlerini dile getirdiği mitingde aşı olunması konusundaki uyarılara tepki gösteren katılımcılar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yuhaladı.

"Sağlık terörü estiriliyor"

Türkiye'de sağlık terörü estirildiğini iddia eden Songül Eren, şöyle konuştu:



"Siyonist, Yahudi, Nazi Rockefeller Vakfı'nın laboratuvarda üretip, Çin'de çoğaltıp üstümüze attığı virüsü toplum olarak 2019'da ağır grip şeklinde atlattık. Baktılar ölmedik, başımıza sağlık terörü estiriyorlar. Ha PKK terörü, ha sağlık terörü. PKK'lı, PCR yaptırıp HES koduyla otobüse binebiliyor. Ben, PCR yaptırmayınca Türkiye vatandaşı olarak binemiyorum. Yahudi istiyor diye sağlıklı olmak suç olmuş. İlla Yahudi'nin zehirli iğnesini vuracaksın. 25 gün önce amcamın kızı ikinci doz aşıdan sonra önce körlük yaşadı. Sonra kalp krizi nedeniyle Allah rahmet eylesin... Sahip çıkan yok."

"Baskılara karşıyız"

Bir başka katılımcı Mustafa Aydoğan, aşı karşıtı olmadıklarını söylerken, "Derdimiz siyaset değil. Küresel güçlerin karşısında elimizden geldiğince insanları uyarmaya çalışıyoruz. Sağlıkları bahane edilerek özgürlükleri ellerinden alınmış insanların haklarını savunmaya çalışıyoruz. Aşı karşıtı değiliz. Faz çalışmaları tamamlanmamış, ne olduğu belli olmayan bir sıvıya karşıyız. Bizi baskıyla, dayatmayla haklarımızdan ve özgürlüklerimizden uzak tutmaya çalışanlara karşıyız. ‘Uyuyan bütün insanlara bir uyanık’ yeter derler. Biz de öyleyiz" diye konuştu.



Pervin Kocabıyık ise "Aşıya da küreselcilere de karşıyız. Yeni dünya düzenine karşıyız. Eşim, işlerinden çıkarılacağı korkusuyla mecburen aşı olmak zorunda kaldı. Biz, bu zorlamalara karşıyız" dedi.