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Aşı karşıtları Marmaray'da toplandı; "Maske, mesafe hepsi hikaye"

Marmaray istasyonu önünde toplanan grup, maskesiz şekilde ellerindeki pankartlar ile Koronavirüs tedbirlerini protesto etti

03 Ocak 2022 14:28

İstanbul’da Marmaray istasyonunda toplanan bir grup, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske ve mesafe kurallarını protesto ederek ‘maske, mesafe hepsi hikaye’ sloganı attı.

Koronavirüs'ün ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen yeni varyantı Omicron, tüm dünyada vaka sayısını yeniden yükselişe geçirdi. Uzmanlar daha hızlı bulaşma özelliği olan Omicron’a karşı maske, mesafe ve hijyene karşı uyarılarda bulunurken hatırlatma dozu çağrısını ise yineledi.

Türkiye'de de vaka sayılarının Omicron ile yükselişe geçtiği günlerde aşı karşıtları yine sahneye çıktı. İstanbul’da bir Marmaray istasyonu önünde toplanan grup, maskesiz şekilde ellerindeki pankartlar ile Koronavirüs tedbirlerini protesto etti. Protestocu grup “Maske mesafe, hepsi hikaye” şeklinde sloganlar attı. 

aşıkarşıt

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