Aşı karşıtları Maltepe'de miting düzenledi, Abdurrahman Dilipak talepleri sıraladı: DSÖ'nün Türkiye'deki imtiyazlı ofisi kapatılsın

"Büyük Uyanış Mitingi" adıyla yapılan miting alanına farklı illerden yüzlerce kişi geldi.

Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen miting yapıldı. Alana girişlerde kimi vatandaş, maske takmak istemediği için polis ekipleriyle tartıştı. Girişlerde, HES kodunun sorulmaması ise dikkat çekti.

Polis, maske takmayanlara maske verdi. Ancak aşı karşıtı kimi vatandaşlar, alana giriş kapısında taktıkları maskeleri, alana giriş yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar çıkardı. Bir vatandaş ise, etkinlik alanına maskesi kafasında girince polisin uyarısıyla karşılaştı. Maskesini takıp içeri girdikten sonra, maskeyi yere fırlattığı görüldü. Girişlerde, HES kodunun sorulmaması ise dikkat çekti. Aşı karşıtları mitingin başlamasını beklerken, ‘Aşıya karşı direneceğiz’, ‘Milleti satanı biz de satarız’, ‘Oy moy yok’ şeklinde slogan attı.

Aşı karşıtı miting için 50 şehirden otobüs kaldırdıklarını söyleyen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, mitingde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ofisinin kapatılmasını istediklerini söyledi.

Dilipak, konuşmasında aşı karşıtlarının taleplerini dile getirirken aynı zamanda Koronavirüs salgınını komplo teorilerine dayandırdı.

Aşı karşıtı mitinge, Maltepe Kaymakamlığı, bulaş riski nedeniyle mitingin izin vermemişti. Kaymakamlığın yasaklama kararı üzerine, Anadolu Birliği Partisi (ABP), İstanbul Valiliği’ne başvurdu. ABP’nin başvurusunda, mitingin çağrı başlığı, ‘Anayasa’yı koruma inisiyatifi bir araya geliyor’ şeklinde değiştirildi. Valilik, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra, pandemi kurallarına uyulması şartıyla mitingin düzenlenmesine izin verdi.