Aşı gerçekten kolunuzda manyetik etkiler ortaya çıkarabiliyor mu?

Sosyal medya paylaşımları, Koronavirüs aşılarının, insanlara mikroçip takılması için iyi planlanmış bir kılıf olduğu iddialarıyla dolup taşıyor. Bu paylaşımların bazıları, aşı sonrası insanların kollarının manyetik özellikler sergilediğini, mıknatıs yapıştığını öne süren videolar... Dr. Marie-Theres Gansauge bu konuyla ilgili "Bu mRNA denilen madde, tüm bunlar proteine karşılık gelen makro moleküllerdir. İçinde metaller hiçbir şekilde yer almıyor. Aşılar nasıl bir manyetik güce sahip olacak da deriden ve kas dokusundan geçerek aşı bölgesinde bir cismi tutacak kadar güçlü olacak. Fiziksel olarak bile mümkün değil" dedi.

Kaynak: DW Türkçe