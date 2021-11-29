Sokak röportajında asgari ücret tartışması, "Çıldırmak üzereyim, artık yeter" diyerek isyan etti

İstanbul Bakırköy'de yapılan sokak röportajı sırasında bir vatandaşın ekonomiden memnun olduğunu, asgari ücretle çok rahat geçinilebileceğini söylemesi üzerine başka bir vatandaş tepki göstererek "Ben 4 bin lira maaş alıyorum yine de geçinemiyorum, yeter artık ben çıldırmak üzereyim" dedi.

Ekonomi, asgari ücret, zamlar hakkında Medyali Tv isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında vatandaşlara "Ekonomiden memnun musunuz, 2 bin 825 TL asgari ücretle geçinebiliyor musunuz?" sorusu soruldu.

Bir vatandaş ekonomiden memnun olduğunu ve asgari ücretle geçinebildiğini ifade ederken bir diğer vatandaş da tepki göstererek "Ben iki kişiyim, 4 bin lira ile geçinemiyorum. Nasıl 2 bin 825 lira ile nasıl geçiniyorsun? Hayal mi görüyorsunuz? Bizi bizden başkası kurtaramaz. Korkunun açlığa faydası yok. Ben çıldırmak üzereyim anlıyor musunuz. Artık yeter" ifadeleriyle isyan etti.