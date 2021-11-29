T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokak röportajında asgari ücret tartışması, "Çıldırmak üzereyim, artık yeter" diyerek isyan etti

 "Ben iki kişiyim, 4 bin lira ile geçinemiyorum. Nasıl 2 bin 825 lira ile nasıl geçiniyorsun?"

29 Kasım 2021 15:13

İstanbul Bakırköy'de yapılan sokak röportajı sırasında bir vatandaşın ekonomiden memnun olduğunu, asgari ücretle çok rahat geçinilebileceğini söylemesi üzerine başka bir vatandaş tepki göstererek "Ben 4 bin lira maaş alıyorum yine de geçinemiyorum, yeter artık ben çıldırmak üzereyim" dedi.

Ekonomi, asgari ücret, zamlar hakkında Medyali Tv isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında  vatandaşlara "Ekonomiden memnun musunuz, 2 bin 825 TL asgari ücretle geçinebiliyor musunuz?" sorusu soruldu.

Bir vatandaş ekonomiden memnun olduğunu ve asgari ücretle geçinebildiğini ifade ederken bir diğer vatandaş da tepki göstererek  "Ben iki kişiyim, 4 bin lira ile geçinemiyorum. Nasıl 2 bin 825 lira ile nasıl geçiniyorsun? Hayal mi görüyorsunuz? Bizi bizden başkası kurtaramaz. Korkunun açlığa faydası yok. Ben çıldırmak üzereyim anlıyor musunuz. Artık yeter" ifadeleriyle isyan etti.

 

 

 

 

 

Bakırköysokak röportajıekonomiasgari ücretgeçinemiyorumartık yeterçıldıracağım

Diğer Videolar

Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi; sarma yaptı

CHP'li Bulut'tan Bakan Koca'ya soru: Sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?

Kar nedeniyle kapanan İstanbul-Ankara otoyolu havadan görüntülendi

İzmirli balıkçı: Para yok, halk sefalet içinde, gramla veya taneyle balık alıyorlar

İmamoğlu: 'Ey halkımız, sizin metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız

Gazeteciler Sendikası'ndan BBC grevi paylaşımı: Poyraz hız kesmiyor, biz de

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24