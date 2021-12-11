Asgari ücreti, asker maaşı sandı: "Bizim askerlerimiz Suriye'de görev yaptıkları için..."

Sokak röportajı sırasında asgari ücret sorulan bir kişi, soruyu yanlış anlayıp asker maaşını sorulduğunu sanarak

Sarı Mikrofon isimli Youtube kanalında yayınlanan videoda, "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunu yanlış anlayarak, "Askeri ücretin, bizim askerlerimiz Suriye'de görev yaptıkları için ve bizim için orada nöbet tuttukları ve bizim canımız onlara emanet olduğu için minimum askeri ücretin 2500 TL olması gerek" diye yanıt verdi.

Video sosyal medyada viral oldu.