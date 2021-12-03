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"Asgari ücret ne kadar olmalı" sorusunu "çocuğa istediğini alamıyorum" diye yanıtladı; boğazı düğümlendi, gözledi doldu!

"Şartlar çok zor, onun için daha fazla konuşmaya gerek yok"

03 Aralık 2021 09:55

Sokak röportajı sırasında muhabirin "Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusuna vatandaş, "Çocuklarım benden bir şey istiyor ciğerim parçalanıyor. Çocuğa istediğini alamıyorum. Şartlar çok zor" diye yanıt verdi.

TV5 Televizyonu'nun asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili yaptığı sokak röportajında bir vatandaş, muhabirin sorduğu Asgari ücret ne kadar olmalı? sorusuna cevap verirken zorlandı. İki çocuğu olduğunu söyleyen vatandaş şunları söyledi:

"Birine sabah 15 lira vermek zorundayım. Kızım ufaktır o da aynı okula gidiyor. Ona da 10 lira vermek zorundayım. Ben bir baba olarak eve gidiyorum çocuk benden bir şey istiyor ciğerim parçalanıyor. Çocuğa istediğini alamıyorum. Şartlar çok zor. Anlattığında insanın içi parçalanıyor. Onun için daha fazla konuşmaya gerek yok."

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