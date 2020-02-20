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Asfalt döküm kamyonu, yokuştan geri geri kayarak böyle devrildi

20 Şubat 2020 14:32

Gaziosmanpa'da İBB'nin asfalt döküm kamyonu, yokuşu çıkamayarak geri geri kaymaya başladı. İki araca çarpan kamyon devrildi.

Saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa' da ki İslambey Caddesi'nde meydana gelen olayda yokuşu çıkmaya çalışan 34 AS 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm aracı, patinaj yapmaya başladı. Yerinden kalkamayan asfalt kamyonu, bir süre sonra geri geri kaydı. Yokuştan aşağı metrelerce kayan kamyon iki otomobile çarparak devrildi.

Kazada caddeden geçen insanın olmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Görgü şahitleri yokuşu çıkan kamyonun önündeki aracın durmasıyla durmak zorunda kaldığını, daha sonra geriye kayarak araçlara vurduğunu söyledi. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı. 

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