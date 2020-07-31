Asansörde mahsur kalan vatandaşlar duvarda delik açılarak kurtarıldı

31 Temmuz 2020 11:21
İstanbul Şişli’de asansörde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından balyozla duvarda delik açılarak kurtarıldı.
Asansöre binen 3 kişi asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın seslerini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları çıkarmak için balyozla duvarda delik açtı. Ekiplerin duvarda açtığı delikten mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
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