AS: Quaresma, sahaya atılan bıçağı hakeme gangster gibi verdi!

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçta Ricardo Quaresma'ya bıçak fırlatılması İspanya'da da gündem oldu Beşiktaş ile Konyaspor arasında oyanan Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atılması Avrupa'da da yankı uyandırdı. İspanyol ve Portekiz basınında Ricardo Quaresma üzerinden sahaya atılan bıçak haber konusu oldu. Beşiktaş - Konyaspor maçında Quaresma'ya bıçak atıldı Beşiktaş - Konyaspor maçında golden sonra sahaya taraftar girdi ve hemen sonrasında güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı. Ardından sahaya bıçak atıldı. Zemindeki bıçağı Fırat Aydınus rapor etmek için teslim aldı. Beşiktaşlı futbolcular sahadaki bıçağı hakem Fırat Aydınus'a verdi. Oğuzhan ise elindeki bıçağı önce kenara götürürken, Fırat Aydınus daha sonra raporuna yazmak için Oğuzhan'dan bıçağı teslim aldı. "QUARESMA GANGSTER FİLMİNDEKİ GİBİ" Yaşanan olayla ilgili İspanyol basınından As Gazetesi, "Türkiye'de neler oluyor? Quaresma sahaya atılan bıçağı gangster filmindeki gibi kapatıp hakeme teslim etti." ifadeleriyle olayı okuyucularına aktardı. Portekiz'den O Jogo Gazetesi'nde ise "Beşiktaş - Konyaspor maçında sahaya bıçak fırlatıldı. Quaresma güvenli bir şekilde hakeme teslim etti." şeklinde görüntüler servis edildi.