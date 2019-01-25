Arzu Film'den Ayşen Gruda'ya veda videosu

Arzu Film, 74 yaşında hayatını kaybetmesiyle Türkiye'yi yasa boğan Ayşen Gruda'nın anısına YouTube hesabında video yayımladı. Yayınlanan video sosyal medyada hızlıca yayıldı ve izleyenleri ağlattı.

Arzu Film, usta sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatının ardından bir video yayınladı. Gruda'nın anısı için YouTube hesabında paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.

Videoda çeşitli filmlerden Gruda'nın yer aldığı sahnelere yer verildi.

Usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir video yayınlayan Arzu Film, paylaşıma "Sevilen sanatçı Ayşen Gruda anısına. Saygı ve sevgi ile..." notunu düştü.