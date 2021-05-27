Artvin'in Hopa ilçesinde yapılan 'çayda kontenjan' protestosuna polis müdahalesi

Artvin'in Hopa ilçesinde 'çayda kontenjan' uygulamasına karşı ÇAYKUR'a yürüyen üreticilere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Sendika.org'un haberine göre Çaykur'un çayda kota uygulamasına karşı direnen çay üreticilerinin, kota ve kontenjanın kaldırılması için verdiği 24 saatlik süre sona erdi. Hopalılar eylem için toplandı ancak polis toplanan kalabalığın yürüyüşe geçmesi üzerine müdahale etti.

Çaykur’un günlük kota uygulaması ve kilo başı 4 lira fiyat belirlemesine karşı eylem yapan çat üreticilerine yapılan polis müdahalesinde yapılan polis müdahalesi sırasında 10 kişi gözaltına alındı.

Çay üreticileri çayda uygulanan kontenjanın 30 kilogramdan başlayarak kademeli olarak kaldırılmasını talep ediyor.

Videolar: Eren Dağıstanlı, Sendika.org