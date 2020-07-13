Artvin'deki sel felaketinde aynı aileden 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, can kaybı 4'e yükseldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak heyelan ve su baskınları neden olurken selin meydana geldiği ilk saatlerde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise sel sularına kapılarak kayboldu. Valilik tarafından başlatılan arama çalışmaları sonrasında kaybolan 3 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Yusufeli ilçesinde hasara yol açtı. Meydana gelen heyelanda Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapanırken, ekipler tarafından gece boyunca yapılan çalışmanın ardından Yusufeli Barajına kadar olan bölüm tekrar ulaşıma açıldı. Selde en çok zararı ise tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesi gördü. Sel nedeniyle balçıkla kaplanan şantiyede çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla temizleme çalışmalarının başladığı şantiyede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla selin hasarı ortaya çıkarken, arama-kurtarma çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sel nedeniyle Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Doruk'un yaptığı açıklamadan birkaç saat sonra yapılan arama çalışmalarının sonuç verdi ve ekipler aynı aileden 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yatakhanelerin ve ofislerin bulunduğu şantiye alanında temizleme çalışmaları devam ederken, işçiler çamur yığınları arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor. Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun tamamen açılması için çalışma başlattı.