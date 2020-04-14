Artvin'de Koronavirüs'e 'sosyal mesafeli horon' ile dikkat çektiler

14 Nisan 2020 12:42
Artvin’in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum çalmaya başlayınca etrafındaki vatandaşlar horon oynadı.
Yeni tip Koronavirüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.
Videoyu sosyal medyada paylaşan Ali Gündüz, Koronavirüs sürecine dikkat çekerek insanların sokağa çıkma yasağı ilan edildiği cuma akşamı yurt genelinde marketler ve fırınlar önünde sıraya girip kavga etmelerine tepki amaçlı bu şekilde horon oynadıklarını söyledi.
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