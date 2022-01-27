T24 LogoT24 Logo
Haberler

Artvin’de Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapatan heyelan kamerada

Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi

27 Ocak 2022 21:32

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan TIR park mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

Karadeniz Sahil Yolu'nu çift taraflı ulaşıma kapanırken heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

heyelankameraartvin

Diğer Videolar

İstanbul’da bir köpeğin tramvayda 'seyahat ettiği' anlar viral oldu

Ters yönde giden ambulans ile aşırı hız yapan otomobil çarpıştı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Mustafa Sarıgül taklidi; yanıt geldi

HaberTürk canlı yayınında spikerin mikrofonu açık kaldı, stüdyodaki konuşmalar canlı yayına yansıdı

Yüzlerce leylek, kar ve fırtına nedeniyle Konya'ya indi; "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz"

"Bisikletle buradan geçemezsin" deyip ateş açtılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24