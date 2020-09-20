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Artvin'de su kanalında mahsur kalan karaca, böyle kurtarıldı

Karaca, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edildi

20 Eylül 2020 09:52

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar sırasında yolunu kaybedip düştüğü su kanalında mahsur kalan karaca, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edilirken, kurtarma anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Hacılar mahallesinde su kanalına düşen karacayı gören mahalle sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 belediye görevlisi karacayı kıskıvrak yakaladıktan sonra beze sararak su kanalından çıkardı.

Belediyenin Twitter adresinden yapılan paylaşımda konuyla ilgili "Su kanalına düşüp boğulma tehlikesi yaşayan Geyik, Zabıta ekiplerimizce kurtarılmış olup, milli parklara teslim edilmiştir" denildi. 

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