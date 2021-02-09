Artvin'de Boğaziçililere destek için toplananlara polis müdahalesi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerde tutuklananlara destek için toplanan vatandaşlara polis müdahale etti. Uğur Gümüşkaya'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde polisin vatandaşlara müdahale ederken cop kullandığı görüldü.

Kemalpaşalılar bugün (9 Şubat) saat 14.00'da Boğaziçi eylemine katılan ve tutuklanan üniversitelilere destek vermek için Kemalpaşa Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis toplanan vatandaşlara müdahale etti.