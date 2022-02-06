Artvin'de bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

Kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.