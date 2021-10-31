Arturo Vidal, antrenmana 2 bin euroluk otomobiliyle gitti

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Arturo Vidal yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanıyor. Ancak bu durum Şilili yıldızın 2 bin euroluk bir otomobil kullanmasına engel değil.

Serie A devi Inter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda otomobilini sergiledi.

Vidal, 90'lı yıllara ait bir otomobille antrenmana gittiği görüntüleri paylaştı.

Arturo Vidal, Inter'den yıllık 7 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Ancak yıldız futbolcunun antrenmana gittiği aracının değeri yaklaşık 2 bin euro.

Arturo Vidal ayrıca lüks otomobillere de sahip. Daha önce 250 bin euro ve 400 bin euro'luk değerlerle araç satın alan futbolcu, 2 bin euroluk aracıyla yayınladığı gönderide, "Hayat bana birçok imkan verdi ama biliyorum ki ben küçük şeylerle mutluyum" notunu paylaştı.