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Spor

Artık olimpik spor olan 3x3 basketbolun gelmiş geçmiş en iyi 10 hareketi

20 Temmuz 2021 13:50

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk defa Olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolda ilk maç kadınlarda ev sahibi Japonya ile Rusya arasında oynanacak. Japonya'nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz tarihinde oynanacak maç, Olimpiyat tarihindeki ilk 3x3 basketbol maçı olarak tarihe geçecek.

Tokyo 2020’de kadınlarda ve erkeklerde 8’er olmak üzere toplamda 16 takım mücadele edecek. Maçlar 24-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Kadınlarda; Rusya, Çin, Moğolistan, Romanya, Amerika, Fransa, Japonya ve İtalya yer alacak olup, erkeklerde; Sırbistan, Rusya, Çin, Japonya, Polonya, Hollanda, Letonya ve Belçika ülkeleri mücadele edecek.

Olimpiyat Oyunları’nda 3x3 basketbol için kura çekilmeyecek, çünkü 8’er takım da ilk üç buçuk gün boyunca tek bir grupta birbirleriyle oynayacak ve 4’üncü günde gruplarını 3 ve 6’ıncı sıra arasında bitiren takımlar için tekli eleme sistemine göre eşleşecek.

Gruplarını ilk 6 sırada bitiren takımlar eleme turuna yükselirken, 1 ve 2.’nci sıradaki takımlar direkt yarı finale yükselecek ve 7 ile 8’inci sıradaki takımlar elenecek.

Yarı finaller ve tüm madalya maçları 28 Temmuz'da oynanacak.

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