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Arşiv | "Gezicilerin başları kesilsin" diyen Erkan Tan: Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk, dönün artık özledik

11 Aralık 2018 20:33

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinde dünkü köşesinde, "Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur" başlıklı yazı yazan Tan, sözleriyle yine tepki çekti. Yazısında, Fransa'da benzin fiyatlarına gelen zammı protesto eden ve ülke geneline yayılan sarı yeleklerin gösterilerine değinen Tan, olayları Türkiye'ye taşımak isteyenlerin olduğunu iddia etti. Gezi Direnişi'ni örnek gösteren Tan, eyleme katılanlar hakkında, "Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir" dedi. Bu sözleri üzerine Erkan Tan'ın gemiş yıllarda söylediği bazı sözler tekrar sosyal medyada gündem oldu. Erkan Tan, Türkçe Olimpiyatlarına katılanları konuk ettiği programın sonunda Fethullah Gülen'e “gel” çağrısı yapmıştı. Tan, Gülen'e şöyle seslenmişti: “Ey, bütün bu işlerin mimarı, bu önemli çalışmaların oluşmasını sağlayan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sayın Fethullah Gülen, bu çabalarınız işte böyle çiçek oldu, ağaç oldu şimdi coşku ile on binler ile buluştu. Bütün Anadolu'yu geziyorlar, insanlar elleri patlayıncaya kadar onları, sözlerini şarkılarını alkışlıyorlar. Sayın Fethullah Gülen yüreğimiz buruk, siz olmadan burada eğlenemiyoruz, yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz dönün artık özledik.”

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