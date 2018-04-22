Arsenal'de 22 yıllık Arsene Wenger dönemi sona eriyor

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak. Fransız teknik adamın son sözleşmesi gelecek sezon sona erecekti. Arsenal kariyerine 1 Ekim 1996'da başlayan 68 yaşındaki Wenger, Arsenal ile 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 7 Federasyon Kupası kazanmıştı. Arsenal bu sezon ise İngiltere'de Premier Lig'de 6. sırada ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi bu sezon YEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına bağlı. Wenger yaptığı açıklamada "Bu kadar çok unutulmaz yılda kulübe hizmet verme ayrıcalığına sahip olduğum için minettarım. Arsenal'i tüm sevenler, kulübün değerlerine iyi bakın" dedi. Arsenal'in büyük hissedarlarından Stan Kroenke de Wenger'in ayrılacağını açıklamasının ardından "Sporda geçirdiğmiz yıllar içinde en zor günlerimizden biri. Arsenal'e ilgi duymamızın en büyük nedenlerinden biri Arsene'in kulüpte saha içi ve dışına getirdiği değerlerdi." dedi. Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.