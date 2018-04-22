T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsenal'de 22 yıllık Arsene Wenger dönemi sona eriyor

22 Nisan 2018 18:09

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak. Fransız teknik adamın son sözleşmesi gelecek sezon sona erecekti. Arsenal kariyerine 1 Ekim 1996'da başlayan 68 yaşındaki Wenger, Arsenal ile 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 7 Federasyon Kupası kazanmıştı. Arsenal bu sezon ise İngiltere'de Premier Lig'de 6. sırada ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi bu sezon YEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına bağlı. Wenger yaptığı açıklamada "Bu kadar çok unutulmaz yılda kulübe hizmet verme ayrıcalığına sahip olduğum için minettarım. Arsenal'i tüm sevenler, kulübün değerlerine iyi bakın" dedi. Arsenal'in büyük hissedarlarından Stan Kroenke de Wenger'in ayrılacağını açıklamasının ardından "Sporda geçirdiğmiz yıllar içinde en zor günlerimizden biri. Arsenal'e ilgi duymamızın en büyük nedenlerinden biri Arsene'in kulüpte saha içi ve dışına getirdiği değerlerdi." dedi. Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.

ETİKETLER

arsenal22 yıllık arsene wenger dönemigörevfutbolmenajerkulüp

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24