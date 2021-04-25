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Arnavutluk'ta halk genel seçimler için sandık başında

25 Nisan 2021 10:49

Arnavutluk halkı genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Arnavutluk’ta genel seçimler için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilen seçimlerde ilk kez başkent Tiran’da elektronik sistemle oy verilebilecek. Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu’na (KQZ) göre 3 milyon 588 bin 869 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yurt dışında yaşayan seçmen sayısının yüksek olması nedeniyle seçime katılımın düşük olması bekleniyor. Toplam 5 bin 199 seçim merkezinde oy kullanılan ülkede Covid-19 hastaları önlemler çerçevesinde oy kullanamayacak.

En büyük muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) ve beraberindeki 13 parti Demokratik Parti-Değişim İttifakı adı altındaki koalisyonla seçimlere katılırken, 4 partiden oluşan Halk Birliği İttifakı-Göç-Umut Saati ve Muhafazakarlar (ABEOK) koalisyon olarak seçimde yarışıyor. Seçimlerde koalisyonların dışında iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) de yer aldığı 10 siyasi parti ile 5 bağımsız aday tek başına yarışıyor. Meclisteki 140 koltuk için bin 841 aday seçimde yarışırken, adayların yüzde 39,76’sı kadınlardan oluşuyor.

İktidardaki PS, yatırımların devamını, aşılamanın tamamlanması ve halihazırdaki stratejik projelerin gerçekleşmesi için oy isterken, muhalefet partileri ise değişim altında eşit tabanlı vergi ödemesi ve ekonomik reform gibi söylemlerle seçim kampanyalarını yürüttü.
Oy kullanma işlemleri yerel saatle 19.00’da sona erecek.

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