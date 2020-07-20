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Arnavutköy'de vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım

20 Temmuz 2020 11:32

İstanbul Arnavutköy'de halatla asılı halde vinçle kaldırılan kepçe operatörü tehlikeli bir yıkım gerçekleştirdi. O anlar kameraya yansıdı

Arnavutköy'de, binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı sırasında operatör hiçbir güvenlik önlemi almadan kepçeye yer yapmak için balyozla beton ile kiremitleri kırdı. Halatla asılı halde bekletilen kepçe operatörün kırdığı yere yerleştirildi. Operatör kepçeyle bir süre çalıştıktan sonra da asıldığı halatla çatıdan aşağı indirildi.

 Görüntülerde; kepçe vinçe asılı halde bekletilirken en, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor. Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor. Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.

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