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Arnavutköy'de kasiyerin telefonunu çalıp, kaçtı

Telefonu çalan kadın, iş yerinden hızla dışarı çıkarak kayıplara karıştı

03 Ocak 2022 11:43

İstanbul Arnavutköy'de kuru bakliyat satan işyerine giren kadın, kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilip kasanın yanında bulunan cep telefonunu çaldı. 

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bulunan kuru bakliyat satışı yapan işyerinde meydana geldi. Kasiyerin müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen bir kadın önce kasaya yaklaştı daha sonra kasanın yanında bulunan başka bir müşterinin oradan uzaklaşmasını bekledi. Şüpheli kasanın yanında bulunan kasiyere ait cep telefonunu çaldı. Telefonu çalan kadın, iş yerinden hızla dışarı çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbulArnavutköyKasiyerCep TelefonuGüvenlik Kamerası

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