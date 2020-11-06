T24 LogoT24 Logo
Haberler

Arnavutköy’de hareketli anlar: Polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

06 Kasım 2020 10:54

İstanbul Arnavutköy'de elindeki bıçakla önce çevreye korku dolu anlar yaşatan daha sonra ise polisin üzerine yürüyen kişi, elindeki bıçağı bırakmayınca polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 31 Ekim günü gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokakta yaşandı. Elinde bıçakla bağırarak sokakta bulunan binaların kapısına dayanıp etrafa tehditler saçan şahıs, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Şahıs ise elindeki bıçağı bırakmayarak zaman zaman polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri ikna olmayan ve kendilerine doğru gelen şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan K.Y’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastahanesine götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, polislerin K.Y.'yi bıçağı bırakması konusunda sürekli uyardığı görülüyor. Bıçağı bırakmamakta ısrar eden K.Y.‘yi defalarca uyaran polisler, şahsın kendilerine doğru saldırıda bulunması üzerine ateş ederek şahsı ayağından vurdu.

ETİKETLER

arnavutköypolissaldırıbıçaklı

Diğer Videolar

Pandemi döneminde işten çıkarılan PTT işçilerinin eylemi 11. gününde: "Bize 'sen taşeronsun, su içemezsin' dediler"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2020

İngiltere’de mahsur kalan tır şoförlerinden protesto

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın 'Demirtaş ve AİHM' ile ilgili sözlerini yorumladı: Bal gibi bağlar!

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Kürtçe şarkı söyleyen askere “Gizli bilgileri dışarıya sızdırdığı” iddiasıyla soruşturma!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu...

Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saray'da ağırlanan Iraklı vali ülkesine döndü, Türkiye için "işgalci" dedi!...

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı...

Tarım Kredi Genel Müdürü: 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit...

Olay TV kapanıyor; yeni patronla yeni kanal gündemde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu...

Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24